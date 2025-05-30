Юшкевич переходит в ЦСКА вместе с Никитиным. Попов останется в штабе, несмотря на договоренность с «Динамо» («СЭ»)

Дмитрий Юшкевич переходит в ЦСКА.

Ранее появились данные о том, что главный тренер «Локомотива » Игорь Никитин возглавит ЦСКА.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», вместе с ним в московский клуб также переходит Дмитрий Юшкевич – ассистент Никитина в «Локомотиве».

Также отмечается, что Никитин настоял на том, что Александр Попов остался в тренерском штабе ЦСКА , несмотря на его согласованный переход в «Динамо».

ЦСКА отправил в отставку Илью Воробьева после прошедшего сезона.