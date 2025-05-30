Юшкевич переходит в ЦСКА вместе с Никитиным. Попов останется в штабе, несмотря на договоренность с «Динамо» («СЭ»)
Дмитрий Юшкевич переходит в ЦСКА.
Ранее появились данные о том, что главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин возглавит ЦСКА.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», вместе с ним в московский клуб также переходит Дмитрий Юшкевич – ассистент Никитина в «Локомотиве».
Также отмечается, что Никитин настоял на том, что Александр Попов остался в тренерском штабе ЦСКА, несмотря на его согласованный переход в «Динамо».
ЦСКА отправил в отставку Илью Воробьева после прошедшего сезона.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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