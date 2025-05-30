Фетисов об Овечкине в политике: «Вещь непростая, надо полностью отдаваться, здесь нужно много что уметь. У него есть популярность»

Вячеслав Фетисов оценил возможность появления Александра Овечкина в политике.

Контракт российского хоккеиста и «Вашингтона » рассчитан до завершения следующего сезона НХЛ .

«Он должен сам принять решение. Это вещь непростая, надо полностью отдаваться. Здесь нужно много что уметь.

У него есть популярность. Всему остальному, если захочет, научится», – сказал депутат Государственной думы и двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов .

«Вашингтон» объявил о последнем сезоне Овечкина – и сразу же опроверг. Что это было?