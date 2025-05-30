Фетисов об Овечкине в политике: «Вещь непростая, надо полностью отдаваться, здесь нужно много что уметь. У него есть популярность»
Вячеслав Фетисов оценил возможность появления Александра Овечкина в политике.
Контракт российского хоккеиста и «Вашингтона» рассчитан до завершения следующего сезона НХЛ.
«Он должен сам принять решение. Это вещь непростая, надо полностью отдаваться. Здесь нужно много что уметь.
У него есть популярность. Всему остальному, если захочет, научится», – сказал депутат Государственной думы и двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
«Вашингтон» объявил о последнем сезоне Овечкина – и сразу же опроверг. Что это было?
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ТАСС
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