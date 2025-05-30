Ролан Гаррос. Самсонова, Соболенко, Швентек, Рыбакина, Паолини, Циньвэнь Чжэн, Свитолина, Анисимова вышли в 4-й круг
Людмила Самсонова победила Даяну Ястремскую в третьем круге «Ролан Гаррос».
Арина Соболенко обыграла Ольгу Данилович, действующая чемпионка Ига Швентек прошла Жаклин Кристиан.
Сетка здесь.
«Ролан Гаррос»
Париж, Франция
25 мая – 8 июня 2025
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 56 352 000 евро
Открытые корты, грунт
Третий круг
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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