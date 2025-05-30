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Ролан Гаррос. Самсонова, Соболенко, Швентек, Рыбакина, Паолини, Циньвэнь Чжэн, Свитолина, Анисимова вышли в 4-й круг

Людмила Самсонова победила Даяну Ястремскую в третьем круге «Ролан Гаррос».

Арина Соболенко обыграла Ольгу Данилович, действующая чемпионка Ига Швентек прошла Жаклин Кристиан.

Сетка здесь.

«Ролан Гаррос»

Париж, Франция

25 мая – 8 июня 2025

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 56 352 000 евро

Открытые корты, грунт

Третий круг

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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