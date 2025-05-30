Инстасамка о планах в футболе: «Привлекать нашу аудиторию к спорту. Будем дропать много контента, делать полезную социальную историю»

Инстасамка рассказала, чем хочет заниматься в футбольной сфере.

«Лично я это делаю для души, плюс у Олега [Moneyken] есть история с «Чертаново». Они к нему обратились, и Олег ответил. Я посчитала, что привлекать нашу аудиторию, молодежь и детей к спорту, к футболу – это очень крутая история. Мне нравится этим заниматься.

Я не увлекалась раньше футболом, больше соцсетями, маркетингом, продвижением. Я не следила за футболом и не знала правил, но сейчас погружаюсь.

Мы поняли, что для продвижения по футбольной линии нам нужна отдельная команда [специалистов]. Нужно делать классный контент в инстаграме, тиктоке, ютубе. Будем дропать много интересного контента о футболе.

Я тоже хочу поиграть, участвовать в челленджах. Планируем привлечь девчонок из академии «Чертаново» для съемок. Хочу, чтобы мы вместе повеселились, хорошо провели время и сделали полезную социальную историю.

Мне было весело на матчах Медиалиги, я смотрела футбол и дышала свежим воздухом. Были и жестокие моменты, когда люди сталкивались головами или когда нашему игроку в Беларуси наступили металлическими бутсами на лицо. Такие моменты пробирают до дрожи. Это очень жестко», – заявила певица и президент медиафутбольного клуба Chertanovo.

В апреле Инстасамка и Moneyken стали владельцами медиафутбольной команды Chertanovo. Клуб участвует в Winline Медиалиге .

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«15 лет я все это строил. И все просрал». Играл с Умяровым и гонял за мечтой в США, но знают его только как мужа Инстасамки