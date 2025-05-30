Абаскаль возглавил мексиканский «Атлетико Сан-Луис»

Гильермо Абаскаль возглавил мексиканский клуб «Атлетико Сан-Луис».

Контракт с испанским тренером рассчитан до июня 2026 года.

Абаскаль с июня 2022 по апрель 2024 года тренировал «Спартак », с которым стал бронзовым призером чемпионата России-2022/23.

Последним клубом специалиста была «Гранада», где он работал с июня по сентябрь 2024-го.

В сезоне-2024/25 «Атлетико Сан-Луис » занял 15-е место в Клаусуре чемпионата Мексики и не смог пробиться в плей-ин.