Абаскаль возглавил мексиканский «Атлетико Сан-Луис»
Гильермо Абаскаль возглавил мексиканский клуб «Атлетико Сан-Луис».
Контракт с испанским тренером рассчитан до июня 2026 года.
Абаскаль с июня 2022 по апрель 2024 года тренировал «Спартак», с которым стал бронзовым призером чемпионата России-2022/23.
Последним клубом специалиста была «Гранада», где он работал с июня по сентябрь 2024-го.
В сезоне-2024/25 «Атлетико Сан-Луис» занял 15-е место в Клаусуре чемпионата Мексики и не смог пробиться в плей-ин.
Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Атлетико Сан-Луис»
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