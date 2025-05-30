Шерки согласен перейти в «Ман Сити» и уже общался с Гвардиолой, другие претенденты – «Ливерпуль», «Байер» и «Боруссия». «Лион» может выручить 40 млн евро (Foot Mercato)

Райан Шерки готов играть за «Манчестер Сити».

Сообщалось, что «горожане» начали переговоры о переходе лучшего ассистента Лиги Европы и Лиги 1.

По данным Foot Mercato, полузащитник «Лиона » дал согласие на трансфер в Англию, его привлекает возможность играть под руководством Пепа Гвардиолы , с которым ему уже удалось пообщаться.

«Ман Сити » уверен, что сделка будет заключена. Отмечается, что «Олимпик» может выручить около 40 млн евро.

Среди других претендентов на Шерки называются «Ливерпуль », «Боруссия» Дортмунд и «Байер».