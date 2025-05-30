«Динамо» близко к трансферу Осипенко из «Ростова» за 1,5 млн евро («Чемпионат»)

«Динамо» близко к подписанию защитника «Ростова» Максима Осипенко.

По информации «Чемпионата», сумма трансфера должна составить 1,5 млн евро.

Сейчас сторона игрока обсуждает личный контракт с «Динамо». Отмечается, что точка в переговорах не поставлена, но стороны продвигаются.

В прошедшем сезоне Максим Осипенко провел 30 матчей за «Ростов» в Мир РПЛ , забил 9 голов и сделал 3 результативных передачи. Подробная статистика 31-летнего защитника – здесь .

Напомним, ранее стало известно, что тренер сборной России Валерий Карпин, ранее работавший в «Ростове», может возглавить «Динамо».