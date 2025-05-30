У Индзаги есть устное соглашение с «Аль-Хилалем». Симоне возглавит саудовский клуб, если ничего не изменится (Санти Ауна)
Симоне Индзаги близок к назначению в «Аль-Хилаль».
Как сообщает журналист Foot Mercato Санти Ауна, между тренером и саудовским клубом есть устное соглашение.
Отмечается, что итальянец возглавит «Аль-Хилаль», если ничего не изменится.
В субботу «Интер» Индзаги сыграет в финале Лиги чемпионов с «ПСЖ».
Опубликовано: Sports
Источник: Foor Mercato
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