Мостовой об Абаскале в мексиканском «Атлетико»: «Слава Богу. Хорошо, что далеко от нас. Мексиканцам все равно, кого брать. А нам надо забывать таких нефутбольных людей»
Александр Мостовой оценил назначение Гильермо Абаскаля в клуб из Мексики.
Экс-тренер «Спартака» возглавил мексиканский «Атлетико Сан-Луис».
«Ну и слава Богу. Хорошо, что далеко от нас. Мексиканцам все равно, кого брать. А нам надо забывать о таких нефутбольных людях», – сказал экс-игрок сборной России.
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
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