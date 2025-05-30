Мостовой об Абаскале в мексиканском «Атлетико»: «Слава Богу. Хорошо, что далеко от нас. Мексиканцам все равно, кого брать. А нам надо забывать таких нефутбольных людей»

Александр Мостовой оценил назначение Гильермо Абаскаля в клуб из Мексики.

Экс-тренер «Спартака » возглавил мексиканский «Атлетико Сан-Луис ».

«Ну и слава Богу. Хорошо, что далеко от нас. Мексиканцам все равно, кого брать. А нам надо забывать о таких нефутбольных людях», – сказал экс-игрок сборной России.