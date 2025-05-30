Зарплата Никитина в ЦСКА вырастет почти в 2 раза – до 160 млн рублей. Он будет сам принимать решения по трансферам и формировать штаб («Бизнес Online»)

ЦСКА готов сделать Игоря Никитина самым высокооплачиваемым тренером КХЛ.

Как сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на свои источники, Никитин в ближайшее время расторгнет контракт с «Локомотивом» и продолжит работу в ЦСКА.

Его кандидатуру должны будут утвердить сегодня на заседании наблюдательного совета московского клуба. Других претендентов, помимо Никитина, нет. Отмечается, что кандидатура Игоря Ларионова была согласована на 99%, но в последний момент этот вариант отмел совет ветеранов ЦСКА.

По информации издания, зарплата Игоря Никитина в ЦСКА вырастет почти в два раза – с 85 млн рублей, которые он получает в «Локомотиве », до 160 млн. На данный момент больше всех в лиге зарабатывает тренер «Авангарда» Ги Буше (150 млн рублей).

Кроме того, у Никитина будет карт-бланш на работу. Он будет самостоятельно принимать решения по трансферам ЦСКА и сможет сам формировать тренерский штаб.

Напомним, 29 апреля ЦСКА объявил об отставке Ильи Воробьева. Московский клуб вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, проиграв минскому «Динамо» 2-4 в серии.

«Локомотив» под руководством Никитина выиграл Кубок Гагарина в минувшем сезоне. До работы в ярославском клубе Никитин был тренером ЦСКА, с которым выиграл один Кубок Гагарина и дважды дошел до финала.

Действующий контракт Никитина с ярославским клубом рассчитан до 2027 года.

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