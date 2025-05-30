  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Зарплата Никитина в ЦСКА вырастет почти в 2 раза – до 160 млн рублей. Он будет сам принимать решения по трансферам и формировать штаб («Бизнес Online»)
129

Зарплата Никитина в ЦСКА вырастет почти в 2 раза – до 160 млн рублей. Он будет сам принимать решения по трансферам и формировать штаб («Бизнес Online»)

ЦСКА готов сделать Игоря Никитина самым высокооплачиваемым тренером КХЛ.

Как сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на свои источники, Никитин в ближайшее время расторгнет контракт с «Локомотивом» и продолжит работу в ЦСКА.

Его кандидатуру должны будут утвердить сегодня на заседании наблюдательного совета московского клуба. Других претендентов, помимо Никитина, нет. Отмечается, что кандидатура Игоря Ларионова была согласована на 99%, но в последний момент этот вариант отмел совет ветеранов ЦСКА.

По информации издания, зарплата Игоря Никитина в ЦСКА вырастет почти в два раза – с 85 млн рублей, которые он получает в «Локомотиве», до 160 млн. На данный момент больше всех в лиге зарабатывает тренер «Авангарда» Ги Буше (150 млн рублей).

Кроме того, у Никитина будет карт-бланш на работу. Он будет самостоятельно принимать решения по трансферам ЦСКА и сможет сам формировать тренерский штаб. 

Напомним, 29 апреля ЦСКА объявил об отставке Ильи Воробьева. Московский клуб вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, проиграв минскому «Динамо» 2-4 в серии.

«Локомотив» под руководством Никитина выиграл Кубок Гагарина в минувшем сезоне. До работы в ярославском клубе Никитин был тренером ЦСКА, с которым выиграл один Кубок Гагарина и дважды дошел до финала. 

Действующий контракт Никитина с ярославским клубом рассчитан до 2027 года.

Юшкевич переходит в ЦСКА вместе с Никитиным. Попов останется в штабе, несмотря на договоренность с «Динамо» («СЭ»)

Странности вокруг чемпионства «Локомотива»: отпразднуют в августе, игрокам урезали премии

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Бизнес Online»
logoИгорь Никитин
logoЛокомотив
возможные переходы
logoЦСКА
logoКХЛ
logoИгорь Ларионов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Максим Рыбин: «Не могу представить Никитина в СКА. Там есть Ротенберг, у него контракт, он собирает сильную команду»
3330 мая, 15:14
Юшкевич переходит в ЦСКА вместе с Никитиным. Попов останется в штабе, несмотря на договоренность с «Динамо» («СЭ»)
11930 мая, 09:16
Никитин возглавит ЦСКА. Решение о назначении тренера «Локомотива» примут в ближайшее время («СЭ»)
21730 мая, 08:28
Главные новости
Овечкин смотрел финал ЛЧ между «ПСЖ» и «Интером» с Андреем Кириленко
17вчера, 20:49Фото
Сурин о номинации на приз лучшему новичку сезона КХЛ: «Демидов круче на сегодняшний день, еще поборемся с Ваней. В сборной России вместе сыграем, надеюсь»
5вчера, 20:37
«Авангард» предлагал 100 млн рублей за Хоружева. «Нефтехимик» отказался продавать 21-летнего форварда («Советский спорт»)
14вчера, 20:27
Бардаков о судействе в Кубке Гагарина: «СКА давали удаления за все подряд, по некоторым – много вопросов. В меньшинстве пропустили очень много»
16вчера, 20:13
Ротенберг о рейтинге Forbes, где СКА – 2-й по эффективности в КХЛ: «Приятно, что мы впереди большинства клубов РПЛ, по посещаемости уступаем только футбольным грандам»
40вчера, 19:54
Галимов о будущем: «Зачем ехать в четвертое звено «Анахайма»? Я не чеккер, не габаритный, в силовую играть не умею»
27вчера, 19:42
Губерниев о ЦСКА: «Есмантович не справляется с обязанностями. С таким менеджментом они так и будут везти тачку поражений, еще и странная история с мельдонием»
15вчера, 19:29
«Я за «Интер»! Они обоссали «Барсу». Хоккеист «Локомотива» Сурин о финале Лиги чемпионов
152вчера, 19:13
Грицюк о «Нью-Джерси»: «Мне 24 года, я уже не ребенок. Идеальное время ехать в НХЛ в статусе лидера и попытаться там закрепиться. Докажу, на что способен»
8вчера, 19:00
Захар Бардаков: «Игроки СКА востребованы в НХЛ, этим можно гордиться. Если что-то не получится, Роман Борисович и все в клубе тепло примут нас»
12вчера, 17:52
Ко всем новостям
Последние новости
«Сибирь» продлила контракт с Лозебниковым на год. У 27-летнего вратаря 38 матчей в КХЛ с 90,9% отбитых бросков за карьеру
вчера, 18:47
Терещенко о «Динамо»: «Кудашов делает большую работу по завоеванию Кубка Гагарина. Он профессионал, знает, где команде нужно прибавить»
вчера, 18:33
Корягин, Тришин и Манухов покинули «Сочи». Клуб не продлил контракты с защитниками
вчера, 18:20
«Спартак» продлил контракт с Ефремовым на год. 23-летний защитник перешел из «Сибири» по ходу сезона
1вчера, 18:02
Черкас о Никитине в ЦСКА: «Вызывает удивление, он не очень хорошо уходил, казалось. У армейцев произошли изменения в руководстве, отношении к тренеру, может»
6вчера, 17:36
Хассан Саид вернется в «Спартак» из ЦСКА. Он был тренером по физической подготовке красно-белых с 2017-го по 2021 год (Metaratings)
2вчера, 17:24
Сурин о трэш-токе: «Не импровизация, ко всем была подготовка. Ты не должен быть молодым дураком, который говорит чушь, все взрослые люди»
7вчера, 16:44
Гендиректор «Трактора» о Кэмпфере: «Поторопился с завершением карьеры. Он чуть‑чуть отдохнет, и у нас получится поменять его позицию, может»
5вчера, 16:32
Исаев о главной фобии: «Боюсь сцены: выходить, что-то говорить... В хоккейной форме чувствую себя увереннее, чем в костюме»
вчера, 15:31
«Северсталь» продлила контракты с Давыдовым и Ершовым на 2 года
вчера, 14:14