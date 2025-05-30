Никитин возглавит ЦСКА. Решение о назначении тренера «Локомотива» примут в ближайшее время («СЭ»)

Игорь Никитин станет главным тренером ЦСКА.

В ближайшее время будет принято окончательное решение о назначении специалиста новым главным тренером московского клуба, об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

В прошлом сезоне Игорь Никитин выиграл Кубок Гагарина вместе с «Локомотивом» . Он возглавляет клуб с 2021 года.

До этого специалист уже тренировал ЦСКА, с которым выиграл Кубок Гагарина в 2019 году. С тренером расстались после поражения в финале Кубка Гагарина в 2021 году.

ЦСКА в прошедшем сезоне возглавлял Илья Воробьев.