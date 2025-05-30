Медведев покинул СКА, Маркелов из «Газпрома» – новый глава совета директоров. Результаты Ротенберга – неудовлетворительные

Результаты Романа Ротенберга в СКА признаны неудовлетворительными.

«ХК СКА сообщает, что 30 мая состоялось заседание совета директоров клуба.

С учетом недостижения по итогам двух последних сезонов поставленных перед основной командой целей и вылета во втором и первом раундах плей-офф совет директоров в полном составе и операционный менеджмент складывают полномочия с немедленным эффектом.

Результаты работы совета директоров, главного тренера и тренерского штаба, руководящего менеджмента признаны неудовлетворительными.

Новый состав совета директоров возглавит заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Маркелов Виталий Анатольевич.

Генеральным директором клуба назначен Стеничкин Никита Геннадьевич», – говорится в заявлении петербургского клуба.

Таким образом, Александр Медведев, ранее занимавший пост председателя совета директоров, покинул СКА.

В прошедшем сезоне команда под руководством Романа Ротенберга стала седьмой в Западной конференции и проиграла «Динамо» (2-4 в серии) в первом раунде Кубка Гагарина.