Шалунова могут обменять в ЦСКА из «Локомотива» («СЭ»)

Максим Шалунов может вернуться в ЦСКА.

Как сообщает «Спорт-Экспресс », нападающий может быть обменян из «Локомотива» в ЦСКА.

В сезоне-2024/25 Максим Шалунов стал обладателем Кубка Гагарина в составе «Локомотива». Срок соглашения игрока с клубом рассчитан до 31 мая 2026 года.

Он провел 60 матчей в минувшей регулярке и набрал 37 (18+19) очков. В плей-офф в его активе 13 (6+7) баллов в 21 игре.

Шалунов уже играл за ЦСКА с 2017 по 2021 год. Он выиграл Кубок Гагарина-2019 в составе клуба.

Напомним, ранее появилась информация о том, что тренер Игорь Никитин в ближайшее время расторгнет контракт с «Локомотивом » и возглавит ЦСКА.

ЦСКА интересуется защитниками «Локомотива» Рафиковым и Береглазовым. 1 июня они выходят на рынок свободных агентов («СЭ»)

Странности вокруг чемпионства «Локомотива»: отпразднуют в августе, игрокам урезали премии