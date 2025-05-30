Фото
22

Испанский велогонщик Аюсо снялся с «Джиро» после того, как его ужалила пчела

Испанский велогонщик Хуан Аюсо, выступающий за команду UAE Team Emirates – XRG, снялся с многодневки «Джиро д’Италия» после того, как его ужалила пчела.

Инцидент произошел в среду на 17-м этапе, когда во время гонки насекомое залетело в шлем.

У спортсмена распухло лицо, из-за чего он почти перестал видеть правым глазом. Несмотря на это, Аюсо еще стартовал на 18-м этапе, но все же решил сойти по ходу дистанции.

Ранее Аюсо одержал победу на 7-м этапе «Джиро» и шел среди лидеров общего зачета. Однако на 9-м он повредил колено в результате падения и на дальнейших этапах стал терять позиции.

«Эти дни выдались трудными, реально неудачными», – сказал Аюсо.

Скриншот: трансляция Eurosport

Козел напал на велогонщика в пелотоне «Джиро-д’Италия»

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Eurosport
фото
Хуан Аюсо
logoДжиро д'Италия
происшествия
травмы
logoЗдоровье
велошоссе
UAE Team Emirates (Lampre-Merida)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Велоспорт в Telegram
Материалы по теме
Эльвира Оберг о внимании фанатов: «Однажды кто-то постучал ко мне домой, желая сделать селфи. Мне это не показалось нормальным»
130 мая, 07:45
Томасу Баху в кафе надели подгузник на голову
11430 мая, 07:35Видео
Жена Роглича рассказала, как их ограбили во время «Джиро»: «Кто-то вломился в наш фургон. Украли ноутбук, телефон, наличные и два кольца»
730 мая, 07:17
Главные новости
«Джиро д’Италия». 21-й этап. Кой выиграл гонку, Саймон Йейтс победил в общем зачете
31вчера, 17:08
Лысенко завоевала бронзу в кейрине на турнире в Японии
вчера, 13:47
«Джиро д’Италия». 20-й этап. Харпер победил, Саймон Йейтс финишировал третьим и вышел на первое место в общем зачете
15131 мая, 16:34
Лысенко выиграла спринт на турнире по велотреку в Японии
31 мая, 10:09
Шесть российских велогонщиков получили нейтральный статус
131 мая, 06:52
«Джиро д’Италия». 19-й этап. Продомм победил, дель Торо – 2-й, Карапас – 3-й
3830 мая, 15:55
Бурлакова, Лысенко и Кирильцев стали призерами турнира по велотреку в Японии
30 мая, 13:38
Жена Роглича рассказала, как их ограбили во время «Джиро»: «Кто-то вломился в наш фургон. Украли ноутбук, телефон, наличные и два кольца»
730 мая, 07:17
«Джиро д’Италия». 18-й этап. Денц победил, Маэстри – 2-й, Планкарт – 3-й
1429 мая, 16:06
«Джиро д’Италия». 17-й этап. Дель Торо победил, Барде – 2-й, Карапас – 3-й
3828 мая, 15:08
Ко всем новостям
Последние новости
На Урале в отношении тренера завели дело о необеспечении безопасности. Ранее в ДТП погиб несовершеннолетний спортсмен
117 апреля, 09:35
Велогонщица Лысенко об олимпийском отборе: «У мужчин для меня основной точно Дикиджи, а запасной – Гуменник, наверное»
1127 марта, 20:16
«Париж – Ницца». 2-й этап. Мерлир выиграл вторую гонку подряд, Жаньер – 2-й, Педерсен – 3-й, Власов финишировал в общей группе
11 марта, 07:20
«Париж – Ницца». 1-й этап. Мерлир победил, Демар – 2-й, Дайнезе – 3-й, Власов финишировал в общей группе
11 марта, 07:03
Российская велогонщица Ангелина Солина будет выступать за Беларусь
122 ноября 2024, 07:15
Умер двукратный чемпион мира по велотреку Михаил Колюшев
10 июня 2024, 08:35
Российская велогонщица Мария Ростовцева получила нейтральный статус
27 декабря 2023, 15:46
Суворова и Неяскин выиграли финальный этап Кубка России по гонкам BMX
5 ноября 2023, 08:25
Неяскин и Адмакина одержали победы в хроно-гонках в финале Кубка России по BMX
3 ноября 2023, 19:22
Нидерландский велогонщик Марк Груневельд скончался в возрасте 20 лет
25 октября 2023, 10:10