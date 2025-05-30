Испанский велогонщик Аюсо снялся с «Джиро» после того, как его ужалила пчела
Испанский велогонщик Хуан Аюсо, выступающий за команду UAE Team Emirates – XRG, снялся с многодневки «Джиро д’Италия» после того, как его ужалила пчела.
Инцидент произошел в среду на 17-м этапе, когда во время гонки насекомое залетело в шлем.
У спортсмена распухло лицо, из-за чего он почти перестал видеть правым глазом. Несмотря на это, Аюсо еще стартовал на 18-м этапе, но все же решил сойти по ходу дистанции.
Ранее Аюсо одержал победу на 7-м этапе «Джиро» и шел среди лидеров общего зачета. Однако на 9-м он повредил колено в результате падения и на дальнейших этапах стал терять позиции.
«Эти дни выдались трудными, реально неудачными», – сказал Аюсо.
Скриншот: трансляция Eurosport
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Eurosport
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