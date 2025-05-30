Журналист Хайруллин заявил, что тренировать СКА будет «другой человек». «Матч ТВ» сообщает, что Ротенберг остается
Работа Романа Ротенберга в СКА находится под вопросом.
СКА объявил об отставке всего совета директоров и назвал «неудовлетворительной» работу главного тренера Романа Ротенберга.
Заместитель председателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов стал новым главой совета директоров петербургского клуба.
«Судя по всему, в СКА будут большие перемены. И тренировать команду будет в следующем сезоне другой человек», – написал журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
При этом, по информации «Матч ТВ», тренерский штаб СКА во главе с Ротенбергом продолжит работу с командой.
В прошедшем сезоне команда стала седьмой в Западной конференции и проиграла «Динамо» (2-4 в серии) в первом раунде Кубка Гагарина.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости