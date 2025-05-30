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Журналист Хайруллин заявил, что тренировать СКА будет «другой человек». «Матч ТВ» сообщает, что Ротенберг остается

Работа Романа Ротенберга в СКА находится под вопросом.

СКА объявил об отставке всего совета директоров и назвал «неудовлетворительной» работу главного тренера Романа Ротенберга.

Заместитель председателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов стал новым главой совета директоров петербургского клуба.

«Судя по всему, в СКА будут большие перемены. И тренировать команду будет в следующем сезоне другой человек», – написал журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

При этом, по информации «Матч ТВ», тренерский штаб СКА во главе с Ротенбергом продолжит работу с командой.

В прошедшем сезоне команда стала седьмой в Западной конференции и проиграла «Динамо» (2-4 в серии) в первом раунде Кубка Гагарина.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
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