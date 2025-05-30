«Краснодар» начал переговоры с Заболотным после неудачи с Комличенко («Чемпионат»)

«Краснодар» начал переговоры с Антоном Заболотным.

Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее чемпионы России сделали предложение Николаю Комличенко, однако форвард «Ростова », как сообщалось , склоняется к варианту с «Локомотивом».

Действующий контракт Заболотного с «Химками» рассчитан до 31 июня. 1 июля 33-летний нападающий станет свободным агентом.

В прошедшем сезоне Мир РПЛ Заболотный забил 6 голов и отдал 5 голевых передач в 29 матчах.