Отец Глушенкова о желании Максима уйти из «Зенита»: «Не собирайте мох с болот, уже надоело это читать. Он сейчас в отпуске, скоро поедет в сборную»
Отец Глушенкова сказал «не собирайте мох с болот» про слухи о сыне и «Зените».
Ранее появилась информация, что 25-летний полузащитник Максим Глушенков некомфортно чувствует себя в составе петербуржцев и готов вернуться в «Локомотив» или «Крылья Советов».
– Максим чувствует себя некомфортно в «Зените»?
– Я вас прошу, не собирайте мох с болот. Уже надоело это читать. Максим сейчас в отпуске, скоро поедет в сборную, – сказал Александр Глушенков.
Медведев о желании Глушенкова уйти из «Зенита»: «Это злонамеренные провокационные слухи»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
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