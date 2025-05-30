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  • У «Краснодара» самая большая прибыль до налогообложения в 2024 финансовом году – 13 млрд рублей. У «Спартака» наибольший убыток – 2,6 млрд
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У «Краснодара» самая большая прибыль до налогообложения в 2024 финансовом году – 13 млрд рублей. У «Спартака» наибольший убыток – 2,6 млрд

РФС опубликовал ключевые показатели клубов РПЛ за 2024 финансовый год.

«В документе представлены консолидированные и комбинированные данные, которые включают в себя клуб, академию и прочую деятельность, в том числе связанную с содержанием или арендой, а у некоторых – и с реконструкцией стадиона. Наименование «группа» в отчетности указывает, что информация представлена по всем юридическим лицам, входящим в структуру клуба», – говорится в пояснении.

Согласно представленным документам, наибольшую прибыль до налогообложения получил «Краснодар» – 13 051 638 000 рублей. Самый большой убыток зафиксирован у «Спартака» – 2 618 382 000 рублей.

С прибылью финансовый год закончили также «Акрон» (364 098 000), «Зенит» (137 821 000), «Крылья Советов» (119 919 000), «Пари НН» (89 967 000), «Рубин» (217 270 000) и «Факел» (89 441 000).

Убытки терпели «Ахмат» (261 469 000), «Динамо» Махачкала (30 868 000), «Динамо» Москва (105 816 000), «Локомотив» (1 075 896 000), «Оренбург» (56 676 000), «Ростов» (261 365 000), «Химки» (587 860 000) и ЦСКА (528 340 000).

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт РФС
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