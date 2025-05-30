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  • Ямаль – лучший игрок сезона по версии Goal, Рафинья – 2-й, Салах – 3-й, Дембеле – 4-й, Мбаппе – 8-й, Лаутаро – 14-й, Хвича – 15-й, Винисиус – 19-й, Холанд – 27-й, Бруну – 35-й
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Ямаль – лучший игрок сезона по версии Goal, Рафинья – 2-й, Салах – 3-й, Дембеле – 4-й, Мбаппе – 8-й, Лаутаро – 14-й, Хвича – 15-й, Винисиус – 19-й, Холанд – 27-й, Бруну – 35-й

Ламин Ямаль назван лучшим игроком сезона.

Goal составил топ-50 лучших игроков сезона-2024/25. 17-летний вингер «Барселоны» и сборной Испании занял первую строчку рейтинга. 

1. Ламин Ямаль («Барселона»);

2. Рафинья («Барселона»);

3. Мохамед Салах («Ливерпуль»);

4. Усман Дембеле («ПСЖ»);

5. Педри («Барселона»);

6. Харри Кейн («Бавария»);

7. Роберт Левандовски («Барселона»);

8. Килиан Мбаппе («Реал»);

9. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»);

10. Виктор ДьокерешСпортинг»);

11. Александер ИсакНьюкасл»);

12. Майкл Олисе («Бавария»);

13. Витинья («ПСЖ»);

14. Лаутаро Мартинес («Интер»);

15. Хвича Кварацхелия («ПСЖ»);

16. Жоау Невеш («ПСЖ»);

17. Скотт МактоминейНаполи»);

18. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»);

19. Винисиус Жуниор («Реал»);

20. Флориан ВиртцБайер»);

21. Деклан Райс («Арсенал»);

22. Серу ГирассиБоруссия» Дортмунд);

23. Джуд Беллингем («Реал»);

24. Дезире Дуэ («ПСЖ»);

25. Матео РетегиАталанта»);

26. Ашраф Хакими («ПСЖ»);

27. Эрлинг Холанд («Ман Сити»);

28. Хулиан АльваресАтлетико»);

29. Джамал Мусиала («Бавария»);

30. Алексис Мак АллистерЛиверпуль»);

31. Нуну Мендеш («ПСЖ»);

32. Омар МармушАйнтрахт» / «Ман Сити»);

33. Габриэл Магальяэс («Арсенал»);

34. Алессандро Бастони («Интер»);

35. Бруну ФернандешМЮ»);

36. Вильям СалибаАрсенал»);

37. Букайо Сака («Арсенал»);

38. Брэдли Барколя («ПСЖ»);

39. Йозуа КиммихБавария»);

40. Маркус Тюрам («Интер»);

41. Николо Барелла («Интер»);

42. Дензел Думфрис («Интер»);

43. Крис ВудНоттингем Форест»);

44. Федерико ВальвердеРеал»);

45. Мэйсон ГринвудМарсель»);

46. Вильян ПачоПСЖ»);

47. Ян ЗоммерИнтер»);

48. Мойсес КайседоЧелси»);

49. Пау КубарсиБарселона»);

50. Давид Де ХеаФиорентина»). 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Goal
logoМохамед Салах
logoЛамин Ямаль
logoКилиан Мбаппе
logoРоберт Левандовски
logoВирджил ван Дейк
logoХарри Кейн
logoУсман Дембеле
logoНьюкасл
logoСпортинг
logoАлександер Исак
logoВиктор Дьокереш
logoМайкл Олисе
logoНаполи
logoХвича Кварацхелия
logoЛаутаро Мартинес
logoСкотт Мактоминей
logoЖоау Невеш
logoБайер
logoДжанлуиджи Доннарумма
logoДеклан Райс
logoФлориан Виртц
logoСеру Гирасси
logoБоруссия Дортмунд
logoДжуд Беллингем
logoМатео Ретеги
logoДезире Дуэ
logoАтлетико
logoЭрлинг Холанд
logoАталанта
logoХулиан Альварес
logoАшраф Хакими
logoЛиверпуль
logoАлексис Мак Аллистер
logoДжамал Мусиала
logoНуну Мендеш
logoМанчестер Сити
logoАйнтрахт Франкфурт
logoГабриэл Магальяэс
logoАлессандро Бастони
logoОмар Мармуш
logoМанчестер Юнайтед
logoАрсенал
logoБруну Фернандеш
logoБукайо Сака
logoВильям Салиба
logoБавария
logoЙозуа Киммих
logoНиколо Барелла
logoМаркус Тюрам
logoБрэдли Барколя
logoРеал Мадрид
logoФедерико Вальверде
logoНоттингем Форест
logoДензел Думфрис
logoКрис Вуд
logoПСЖ
logoМарсель
logoМэйсон Гринвуд
logoЯн Зоммер
logoВильян Пачо
logoБарселона
logoЧелси
logoИнтер
logoПау Кубарси
logoМойсес Кайседо
logoДавид Де Хеа
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