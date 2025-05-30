Ямаль – лучший игрок сезона по версии Goal, Рафинья – 2-й, Салах – 3-й, Дембеле – 4-й, Мбаппе – 8-й, Лаутаро – 14-й, Хвича – 15-й, Винисиус – 19-й, Холанд – 27-й, Бруну – 35-й
Goal составил топ-50 лучших игроков сезона-2024/25. 17-летний вингер «Барселоны» и сборной Испании занял первую строчку рейтинга.
1. Ламин Ямаль («Барселона»);
2. Рафинья («Барселона»);
3. Мохамед Салах («Ливерпуль»);
4. Усман Дембеле («ПСЖ»);
5. Педри («Барселона»);
6. Харри Кейн («Бавария»);
7. Роберт Левандовски («Барселона»);
8. Килиан Мбаппе («Реал»);
9. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»);
10. Виктор Дьокереш («Спортинг»);
11. Александер Исак («Ньюкасл»);
12. Майкл Олисе («Бавария»);
13. Витинья («ПСЖ»);
14. Лаутаро Мартинес («Интер»);
15. Хвича Кварацхелия («ПСЖ»);
16. Жоау Невеш («ПСЖ»);
17. Скотт Мактоминей («Наполи»);
18. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»);
19. Винисиус Жуниор («Реал»);
20. Флориан Виртц («Байер»);
21. Деклан Райс («Арсенал»);
22. Серу Гирасси («Боруссия» Дортмунд);
23. Джуд Беллингем («Реал»);
24. Дезире Дуэ («ПСЖ»);
25. Матео Ретеги («Аталанта»);
26. Ашраф Хакими («ПСЖ»);
27. Эрлинг Холанд («Ман Сити»);
28. Хулиан Альварес («Атлетико»);
29. Джамал Мусиала («Бавария»);
30. Алексис Мак Аллистер («Ливерпуль»);
31. Нуну Мендеш («ПСЖ»);
32. Омар Мармуш («Айнтрахт» / «Ман Сити»);
33. Габриэл Магальяэс («Арсенал»);
34. Алессандро Бастони («Интер»);
35. Бруну Фернандеш («МЮ»);
36. Вильям Салиба («Арсенал»);
37. Букайо Сака («Арсенал»);
38. Брэдли Барколя («ПСЖ»);
39. Йозуа Киммих («Бавария»);
40. Маркус Тюрам («Интер»);
41. Николо Барелла («Интер»);
42. Дензел Думфрис («Интер»);
43. Крис Вуд («Ноттингем Форест»);
44. Федерико Вальверде («Реал»);
45. Мэйсон Гринвуд («Марсель»);
46. Вильян Пачо («ПСЖ»);
48. Мойсес Кайседо («Челси»);
49. Пау Кубарси («Барселона»);
50. Давид Де Хеа («Фиорентина»).