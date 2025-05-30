Медведев о желании Глушенкова уйти из «Зенита»: «Это злонамеренные провокационные слухи»

Максим Глушенков не собирается уходить из «Зенита», сообщил Александр Медведев.

Ранее появилась информация , что 25-летний полузащитник некомфортно чувствует себя в составе петербуржцев и готов вернуться в «Локомотив » или «Крылья Советов ».

«Глушенков хочет уйти из «Зенита»? Это злонамеренные провокационные слухи», – сказал председатель правления «Зенита » Александр Медведев .

В прошедшем сезоне Глушенков забил 9 голов и сделал 2 передачи в 20 матчах Мир РПЛ . Его статистику можно изучить здесь .