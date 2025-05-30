ЦСКА интересуется защитниками «Локомотива» Рафиковым и Береглазовым. 1 июня они выходят на рынок свободных агентов («СЭ»)

ЦСКА заинтересован в подписании Рушана Рафикова и Алексея Береглазова.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс ».

31 мая у защитников заканчиваются контракты с «Локомотивом ». Они выходят на рынок свободных агентов 1 июня. В сезоне-2024/25 игроки стали обладателями Кубка Гагарина в составе клуба.

Рушан Рафиков провел 64 матча в регулярке и набрал 22 (6+16) очка при показателе полезности «+15». В плей-офф в его активе 21 игра и 5 (2+3) очков при полезности «+4».

На счету Алексея Береглазова 9 (2+7) баллов в 57 матчах в регулярке при полезности «+20». В плей-офф он набрал 6 (2+4) очков в 21 игре при полезности «+11».

Напомним, ранее появилась информация , что тренер Игорь Никитин в ближайшее время расторгнет контракт с «Локомотивом» и возглавит ЦСКА .