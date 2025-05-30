⚪ Трент перешел в «Реал» из «Ливерпуля», контракт – до 2031 года
Трент Александер-Арнолд перешел в «Реал» из «Ливерпуля».
26-летний защитник подписал контракт с «Реалом» на 6 сезонов – до 30 июня 2031 года.
Трент покинул «Ливерпуль», воспитанником которого он является, в статусе свободного агента. Однако «красные» объявили, что получат компенсацию за игру футболиста на клубном ЧМ в составе «сливочных».
В июне Александер-Арнолд дебютирует за «Реал» на турнире, который пройдет в США.
Трент провел за «Ливерпуль» 354 матча, забил 23 гола и выиграл 8 трофеев, включая два титула в АПЛ и победу в Лиге чемпионов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Реала»
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