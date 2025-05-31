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Роднина о том, могут ли в России отменить пенсии: «Никогда не говори «никогда». Условия жизни меняются, государство не стоит на месте»

Роднина считает, что отмена пенсий в России возможна.

Ранее предприниматель, основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев призвал отменить пенсии россиянам, родившимся после 1995 года, чтобы стимулировать рождаемость.

– Предложение об отмене пенсий? Олигарху рассуждать легко, а людей, живущих на зарплату и пенсию, совсем это не впечатляет. У олигарха там фантазия взыграла. Россия всегда отличалась тем, что мы социально-ответственное государство. У нас треть бюджета идет на все социальные вопросы.

Ни в одной стране мира нет бесплатной страховки. У нас люди выходят на пенсию раньше, чем во многих странах. Понимаю, почему олигарх предложил отменить пенсии: он из своего бизнеса должен выплачивать зарплаты сотрудникам, оплачивать их медицинскую страховку и пенсионные фонды, плюс еще надо оплачивать социальный фонд, куда входят инвалиды.

А предложения, чтобы в старости тебя содержали дети, называется back to the future – обратно в царскую Россию.

– Такое никогда не произойдет в России?

– Слово «никогда» – никогда не говори. Бывает много изменений: меняются условия жизни, ситуация. Мы, как и государство, не стоим на месте. У нас только около 300 льгот выплачивает государство. Надо представлять, в какую это все вырастает сумму, – сказала депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина

Депутат Журова: «Ни секунды не сомневаюсь, что в России отмена пенсии невозможна»

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт24
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