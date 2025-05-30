Глушенков хочет уйти из «Зенита» и готов вернуться в «Локомотив» или «Крылья» («Советский Спорт»)
Максим Глушенков намерен покинуть «Зенит».
25-летний полузащитник чувствует себя некомфортно и рассматривает вариант с уходом из петербургского клуба, об этом сообщает «Советский Спорт».
Отмечается, что футболист готов вернуться в «Локомотив» или «Крылья Советов».
Максим Глушенков перешел в «Зенит» из «Локомотива» в июле 2024 года.
В прошедшем сезоне хавбек забил 9 голов и сделал 2 передачи в 20 матчах Мир РПЛ. Его статистику можно изучить здесь.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Советский Спорт»
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