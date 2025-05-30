Глушенков хочет уйти из «Зенита» и готов вернуться в «Локомотив» или «Крылья» («Советский Спорт»)

Максим Глушенков намерен покинуть «Зенит».

25-летний полузащитник чувствует себя некомфортно и рассматривает вариант с уходом из петербургского клуба, об этом сообщает «Советский Спорт».

Отмечается, что футболист готов вернуться в «Локомотив» или «Крылья Советов ».

Максим Глушенков перешел в «Зенит » из «Локомотива » в июле 2024 года.

В прошедшем сезоне хавбек забил 9 голов и сделал 2 передачи в 20 матчах Мир РПЛ . Его статистику можно изучить здесь .