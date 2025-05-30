Аллегри возглавил «Милан», сменив Консейсау

Массимилиано Аллегри стал главным тренером «Милана».

Специалист сменил на тренерском посту Сержиу Консейсау .

Ранее сообщалось , что контракт итальянца с клубом рассчитан на 3 года. Зарплата составит 5 миллионов евро за сезон, бонусные выплаты – 2 млн евро.

Аллегри уже возглавлял «Милан » с 2010 по 2014 год. Под его руководством команда стала чемпионом Серии А и завоевала Суперкубок Италии.

Последним местом работы Массимилиано был «Ювентус », который тренер покинул в 2024 году.

«Милан», начинавший сезон с Паулу Фонсекой, занял 8-место в Серии А и не вышел в еврокубки. Консейсау, принявший команду 30 декабря 2024, выиграл Суперкубок Италии, но уступил в финале Кубка Италии «Болонье».

Изображение: acmilan.com