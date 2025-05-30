Аллегри возглавил «Милан», сменив Консейсау
Массимилиано Аллегри стал главным тренером «Милана».
Специалист сменил на тренерском посту Сержиу Консейсау.
Ранее сообщалось, что контракт итальянца с клубом рассчитан на 3 года. Зарплата составит 5 миллионов евро за сезон, бонусные выплаты – 2 млн евро.
Аллегри уже возглавлял «Милан» с 2010 по 2014 год. Под его руководством команда стала чемпионом Серии А и завоевала Суперкубок Италии.
Последним местом работы Массимилиано был «Ювентус», который тренер покинул в 2024 году.
«Милан», начинавший сезон с Паулу Фонсекой, занял 8-место в Серии А и не вышел в еврокубки. Консейсау, принявший команду 30 декабря 2024, выиграл Суперкубок Италии, но уступил в финале Кубка Италии «Болонье».
Изображение: acmilan.com
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Милана»
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