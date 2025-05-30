Крикунов об отставке совета директоров СКА: «Раз Ротенберга оставили, значит, были причины. Работа у него продолжается, а новый менеджмент привнесет что-то новое»

Владимир Крикунов высказался об отставке совета директоров СКА.

В минувшем сезоне клуб под руководством Романа Ротенберга вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, проиграв серию московскому «Динамо» со счетом 2-4.

Сегодня СКА объявил об отставке всего совета директоров и назвал «неудовлетворительной» работу главного тренера Романа Ротенберга. При этом сообщалось , что он останется тренером клуба.

«Фамилии новых руководителей СКА мне неизвестны. Раз Ротенберга оставили, значит, были на то причины. Работа у него продолжается, а новый менеджмент привнесет что-то новое со своей стороны.

Задача у такой команды может быть только одна – первое место. Такую же ставят «Динамо », «Спартак », «Локомотив », «Металлург », «Трактор», которые стремятся выиграть чемпионат», – сказал бывший тренер сборной России Владимир Крикунов.

Листовки о поиске тренера для СКА расклеили возле «Юбилейного» в Петербурге. Среди обязанностей – «достойное поведение на пресс-конференциях»

Журналист Хайруллин заявил, что тренировать СКА будет «другой человек». «Матч ТВ» сообщает, что Ротенберг остается