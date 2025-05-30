Роднина о переходе Жилиной в Азербайджан: «За нее платила страна, работали тренеры, а врачи лечили ее. Наверное, нужна какая-то компенсация»

Роднина считает, что необходима компенсация за переход Жилиной в Азербайджан.

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) может рассмотреть вопрос о смене спортивного гражданства российской фигуристки Вероники Жилиной 4-5 июля.

Ранее исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) не одобрил переход 17-летней Жилиной в Азербайджан. По информации «Р-Спорта», фигуристка уже выплатила ФФККР миллион рублей в качестве компенсации за подготовку.

«Что значит «наша федерация не отпускает фигуристку Жилину в Азербайджан»? Ей предъявили определенные [финансовые] претензии. За нее платила страна, работали тренеры, а врачи лечили ее. Наверное, нужна какая-то компенсация.

Я не знаю, сколько она заплатила федерации и всех других тонкостей. У вас точно есть свидетельство, что она заплатила миллион рублей, наша федерация это подтвердила? Я могу говорить только о том, что мне известно. А слухи, разговоры и сплетни я не комментирую», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка Роднина .

В сезоне-2022/23 Жилина побеждала в финале Гран-при России среди юниоров, была серебряным призером юниорского первенства страны. Последние два сезона не выступала на соревнованиях.