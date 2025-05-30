Гасперини согласовал трехлетний контракт с «Ромой»

Джан Пьеро Гасперини договорился с «Ромой».

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что главный тренер «Аталанты» покидает свой нынешний клуб и переходит в столичную команду. Он согласовал с римлянами контракт, рассчитанный на три года.

Гасперини тренировал «Аталанту» с 2016 года и выиграл с ней Лигу Европы.