Гасперини согласовал трехлетний контракт с «Ромой»
Джан Пьеро Гасперини договорился с «Ромой».
Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что главный тренер «Аталанты» покидает свой нынешний клуб и переходит в столичную команду. Он согласовал с римлянами контракт, рассчитанный на три года.
Гасперини тренировал «Аталанту» с 2016 года и выиграл с ней Лигу Европы.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
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