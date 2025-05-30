«Ман Сити» завершает покупку Рейндерса у «Милана» за 75 млн евро. Это будет рекордная продажа в истории «россонери» (Sport Mediaset)
«Ман Сити» завершает приобретение Тейани Рейндерса из «Милана».
Сумма трансфера составит около 75 миллионов евро, сообщает Sport Mediaset.
Эта будет самая крупная продажа в истории «россонери». Прошлый рекорд был установлен в 2023 году во время перехода Сандро Тонали в «Ньюкасл» примерно за 60 миллионов. В то же лето «Милан» приобрел Рейндерса у АЗ за сумму около 20 миллионов евро.
По данным источника, «Манчестер Сити» повысил сумму предложения с первоначальных 60 миллионов евро до 75 миллионов, запрашиваемых «россонери». До официального оформления сделки остались последние детали.
«Горожане» хотели бы получить Рейндерса уже к клубному чемпионату мира.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport Mediaset
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