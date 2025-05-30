Товарищеский матч. «МЮ» победил сборную Гонконга
«МЮ» обыграл сборную Гонконга (3:1) в товарищеском матче.
Гонконг
Товарищеский матч
Сборная Гонконга – «Манчестер Юнайтед» – 1:3 (1:0)
Голы: 1:0 – Жуниньо (19), 1:1 – Оби-Мартин (50), 1:2 – Оби-Мартин (82), 1:3 – Хевен (90+4).
«Манчестер Юнайтед»: Хитон (Байындыр, 49), Каземиро (Флетчер, 27), Эванс (Хевен, 49), Амасс, Фредриксон, Лэйси (Коне, 27), Фернандеш (Маунт, 49), Гарначо (Майну, 49), Камасон, Куконки, Хейлунд (Оби-Мартин, 49).
Примечание: время начала матча – московское.
Кто выиграет Лигу чемпионов?15600 голосов
ПСЖ
Интер
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: соцсеть «МЮ»
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