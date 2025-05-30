86

«Ливерпуль» объявил о переходе Фримпонга из «Байера»

«Ливерпуль» объявил о переходе Джереми Фримпонга из «Байера».

Англичане подписали 24-летнего правого защитника, активировав пункт об отступных в размере 35 млн евро.

С игроком сборной сборной Нидерландов заключен долгосрочный контракт.

В сезоне Бундеслиги-2024/25 Фримпонг провел 33 матча, отличившись 5 голами и 5 ассистами. Его статистика – здесь.

Сегодня «Реал» объявил о переходе Трента Александер-Арнолда из «Ливерпуля».

Кто выиграет Лигу чемпионов?15600 голосов
ПСЖПСЖ
ИнтерИнтер
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт «Ливерпуля»
logoпремьер-лига Англия
деньги
logoДжереми Фримпонг
logoбундеслига Германия
logoЛиверпуль
трансферы
logoБайер
logoСборная Нидерландов по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Ливерпуль» хочет 20+ млн фунтов за Келлехера. Вратарь интересен «Брентфорду»
1428 мая, 22:29
«Ливерпуль» предложил «Байеру» 100+ млн евро вместе с бонусами за Виртца. Это первое официальное предложение (Фабрицио Романо)
4426 мая, 08:51
Виртц выбрал «Ливерпуль» из-за Слота и проекта, «Бавария» его не убедила. Клубы предлагали хавбеку «Байера» сопоставимые деньги
15024 мая, 11:12
Главные новости
Месси забил в 3-м матче подряд – 2+2 против «Коламбуса». У форварда «Интер Майами» 15+6 в 20 играх сезона
847 минут назад
МЛС. Дубль Месси помог «Интер Майами» разгромить «Коламбус», «Атланта» Миранчука проиграла в гостях «Нью-Йорк Ред Буллс», «Канзас Сити» Шапи против «Хьюстона»
30сегодня, 01:50Live
Фердинанд о 5:0: «Интеру» задали хорошую трепку и заставили выглядеть возрастной командой. «ПСЖ» доминировал, прессинговал и душил. На поле были игроки с инстинктом убийцы»
5сегодня, 01:47
«Париж стал площадкой для отморозков. Бессилие государства, подрыв имиджа Франции». Глава ультраправого «Национального объединения» Барделла о беспорядках после победы «ПСЖ» в ЛЧ
43вчера, 22:59
«Я бы отдал «Золотой мяч» Дембеле за то, как он защищался в финале ЛЧ. Он заслуживает эту награду не только за титулы и голы, но и за то, как он прессинговал». Энрике о вингере «ПСЖ»
97вчера, 22:57
Полиция с помощью водомета и слезоточивого газа разгоняла в Париже бесчинствующих фанатов после победы «ПСЖ» в ЛЧ. Задержан 131 человек
21вчера, 22:50Видео
Энрике выиграл все 12 финалов на клубном уровне, в которых участвовал в качестве тренера
11вчера, 22:48
Энрике об умершей в 9 лет дочери: «Я всегда чувствую ее и хочу жить, помня все хорошее, что она принесла в мою жизнь. Ее больше нет здесь телом, но она всегда будет со мной духом»
22вчера, 22:38
Сафонов о 5:0 с «Интером»: «Невероятно! Голос сорвал, орал на всех. Я говорил, что сначала «Краснодар» выиграет РПЛ, потом «ПСЖ» Лигу чемпионов. Как будто знал»
15вчера, 22:32
«ПСЖ» – 24-й клуб, выигравший ЛЧ/КЕЧ. Больше всего трофеев у «Реала» – 15
35вчера, 22:19
Ко всем новостям
Последние новости
Витинья о победе в ЛЧ: «Результат – не по мановению волшебной палочки. У «ПСЖ» очень хорошая команда»
5 минут назад
Эйфелева башня окрасилась в цвета «ПСЖ» в честь победы в ЛЧ: «Париж – чемпион!❤️💙»
22 минуты назадФото
Дуэ набрал 15 очков в финале ЛЧ против «Интера». Полузащитник «ПСЖ» сделал 2+1 за 63 минуты
44 минуты назадФэнтези
Бергоми о 0:5: «Во 2-м тайме «Интеру» нужно было понять, что шансов отыграться уже нет. Они продолжали идти вперед, и «ПСЖ» воспользовался свободными зонами»
6сегодня, 01:32
Барелла о 0:5 от «ПСЖ»: «Интер» очень огорчен. Они были лучше нас в каждом компоненте. У них было больше энергии»
1сегодня, 01:17
Дуэ о 5:0 «ПСЖ» с «Интером» в финале ЛЧ: «Безумие! Мечта стала реальностью. Спасибо, Париж!»
4вчера, 22:11
Маротта о 0:5 от «ПСЖ»: «Интер» заслужил поражение, соперник превосходил нас во всем. С Индзаги встретимся на следующей неделе, мнение нисколько не изменилось»
14вчера, 21:56
«ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов через 14 лет после покупки клуба катарцами. В 2020-м уступил «Баварии» в финале
12вчера, 21:55
Маркиньос о победе в ЛЧ: «Самый счастливый день в жизни, 12 лет трудностей и страданий, сегодня мы везем трофей домой. Тиаго, Златан, Кавани, Ди Мария – в «ПСЖ» было столько игроков, заслуживавших этого»
20вчера, 21:50
Дзенга о 0:5 в финале ЛЧ: «Интера» не было на поле, такое поражение запомнится на всю жизнь. «ПСЖ» потратил 200 млн на молодых игроков, это не новички без опыта»
11вчера, 21:39