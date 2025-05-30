«Ливерпуль» объявил о переходе Фримпонга из «Байера»

«Ливерпуль» объявил о переходе Джереми Фримпонга из «Байера».

Англичане подписали 24-летнего правого защитника, активировав пункт об отступных в размере 35 млн евро .

С игроком сборной сборной Нидерландов заключен долгосрочный контракт.

В сезоне Бундеслиги-2024/25 Фримпонг провел 33 матча, отличившись 5 голами и 5 ассистами. Его статистика – здесь .

Сегодня «Реал» объявил о переходе Трента Александер-Арнолда из «Ливерпуля ».