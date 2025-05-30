«Ливерпуль» объявил о переходе Фримпонга из «Байера»
«Ливерпуль» объявил о переходе Джереми Фримпонга из «Байера».
Англичане подписали 24-летнего правого защитника, активировав пункт об отступных в размере 35 млн евро.
С игроком сборной сборной Нидерландов заключен долгосрочный контракт.
В сезоне Бундеслиги-2024/25 Фримпонг провел 33 матча, отличившись 5 голами и 5 ассистами. Его статистика – здесь.
Сегодня «Реал» объявил о переходе Трента Александер-Арнолда из «Ливерпуля».
Кто выиграет Лигу чемпионов?15600 голосов
ПСЖ
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт «Ливерпуля»
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