Лапорта готов продать тер Стегена, если «Барса» подпишет Гарсию. Испанец будет основным вратарем, Шченсны – вторым (As)

«Барселона» готова расстаться с Марком-Андре тер Стегеном.

Как передает As со ссылкой на RAC-1, Жоан Лапорта надеется, что вратарь «Эспаньола » Жоан Гарсия примет предложение клуба.

Президент «Барселоны» сообщил членам правления, что если это произойдет, то клуб рассмотрит продажу Марка-Андре тер Стегена , чей контракт действует до 2028 года.

Отмечается, что это первый случай, когда Лапорта высказался об этом вслух. Клуб больше не считает немца незаменимым.

«Барса» хочет усилить вратарскую позицию и готова сделать Гарсию основным голкипером сразу, а не отдавать его в аренду.

В роли второго номера планируется использовать Войчеха Шченсного , у которого есть предложение о продлении контракта.