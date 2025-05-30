Лапорта готов продать тер Стегена, если «Барса» подпишет Гарсию. Испанец будет основным вратарем, Шченсны – вторым (As)
«Барселона» готова расстаться с Марком-Андре тер Стегеном.
Как передает As со ссылкой на RAC-1, Жоан Лапорта надеется, что вратарь «Эспаньола» Жоан Гарсия примет предложение клуба.
Президент «Барселоны» сообщил членам правления, что если это произойдет, то клуб рассмотрит продажу Марка-Андре тер Стегена, чей контракт действует до 2028 года.
Отмечается, что это первый случай, когда Лапорта высказался об этом вслух. Клуб больше не считает немца незаменимым.
«Барса» хочет усилить вратарскую позицию и готова сделать Гарсию основным голкипером сразу, а не отдавать его в аренду.
В роли второго номера планируется использовать Войчеха Шченсного, у которого есть предложение о продлении контракта.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
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