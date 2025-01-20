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  • «Реал» ворвался на 1-е место в Ла Лиге, «МЮ» проиграл дома, Перес переизбран президентом «Реала», кража салфетницы у Муравьевой, распродажа бразильцев в «Зените» и другие новости
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«Реал» ворвался на 1-е место в Ла Лиге, «МЮ» проиграл дома, Перес переизбран президентом «Реала», кража салфетницы у Муравьевой, распродажа бразильцев в «Зените» и другие новости

1. «Реал» разгромил «Лас-Пальмас» – 4:1! Матч получился сверхнасыщенным: «Мадрид» пропустил уже на 27-й секунде, у Мбаппе дубль, три гола «бланкос» отменили, а Рамиреса удалили за удар шипами в бок Васкесу. Благодаря этой победе и осечкам конкурентов «Реал» вышел на 1-е место в Ла Лиге. Отрыв от «Атлетико» – 2 очка, от «Барселоны» и «Атлетика» – 7.

2. В АПЛ «Манчестер Юнайтед» проиграл «Брайтону» дома (1:3). Бруну забил с пенальти, у Митомы 1+1, гол Жоао Педро отменили после ВАР. Третий гол манкунианцы пропустили после ошибки Андре Онана. «Юнайтед» проиграл проиграл 5 из 8 последних матчей и идет 13-м после 22 туров в АПЛ. До зоны вылета – 10 очков, до лидирующего «Ливерпуля» – 24. 

«Манчестер Сити» разнес «Ипсвич» на выезде – 6:0! Фоден сделал дубль, забили Холанд, Доку, Ковачич и Макати.

3. Australian Open. Вероника Кудерметова проиграла Элине Свитолиной в 4-м круге. В женском парном разряде Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в 1/4 финала.

Новак Джокович не дал интервью на корте из-за оскорблений от журналиста австралийского телеканала – тот сказал, что серб «переоценен» и его надо «выгнать».

4. Чемпионат России по прыжкам. Команда Санкт-Петербурга победила с преимуществом в 2 балла, команда Москвы – 2-я.

У Софьи Муравьевой украли чехол с салфетницы в виде белой кошки из аниме «Сейлор Мун» на турнире. Позже чехол привезли обратно в «Юбилейный».

5. Итальянец Томмазо Джакомель выиграл масс-старт на Кубке мира по биатлону, Лагрейд – 2-й, Йоханнес Бо – 3-й.

Белорус Никита Лобастов победил в масс-старте на Кубке Содружества по биатлону в Демино, Логинов – 2-й, Бабиков – 3-й, Серохвостов – 17-й. Анастасия Халили выиграла женскую гонку, Сливко – 2-я, Дербушева – 3-я.

6. В Фонбет чемпионате КХЛ «Сочи» проиграл «Автомобилисту», «Сибирь» по буллитам уступила ЦСКА, «Локомотив» всухую победил «Барыс».

7. Перес переизбран президентом «Реала» до 2029 года. Флорентино победил без выборов в 5-й раз.

8. Шведская лыжница Фрида Карлссон выиграла классический масс-старт на 20 км на Кубке мира во Франции, Андерссон – 2-я, Штадлобер – 3-я.

Сергей Ардашев выиграл скиатлон на Кубке России по лыжам, Коростелев – 2-й, Семиков – 3-й, Большунов упал меньше чем за километр до финиша и занял 23-е место. Дарья Непряева победила в женской гонке, Кулешова – 2-я, Каличева – 3-я.

9. «Зенит» может заплатить за Энрике до 40 млн евро с учетом бонусов, зарплата вингера – 4 млн плюс бонусы, комиссионные – 4 млн, сообщает Metaratings. Также сообщается, что «Зенит» продаст Вендела «Ботафого» за 12+3 млн евро (по другим данным – за 20 млн евро), переход состоится в июне. Кроме того, «Ботафого» готов предложить «Зениту» 10 млн евро за Артура, а Клаудиньо якобы согласился перейти в «Палмейрас». 

10. НХЛ. «Оттава» одолела «Нью-Джерси» (2:1), победный гол на счету Зуба. «Рейнджерс» проиграли «Монреалю» (4:5 ОТ), Панарин сделал передачу. 

11. «Интер» обыграл «Эмполи» (3:1). Миланский клуб 16 матчей не проигрывает в Серии А и отстает от лидирующего «Наполи» на 3 очка при игре в запасе. У команды Индзаги 12 побед и 4 ничьих с конца сентября.

12. НБА. 34+15 от Янниса помогли «Милуоки» обыграть «Филадельфию», «Клипперс» были сильнее «Лейкерс». 

12. Защитник «Барсы» Бальде дал пощечину Бекуше, игрок «Хетафе» упал на газон, держась за лицо. Судья показал желтые обоим футболистам, Рафинье и тренерам. Защитник «Хетафе» Иглесиас рассказал, что хавбек «Барсы» Гави пожелал его команде вылета в Сегунду и говорил это, прикрыв рот рукой. 

13. Переговоры «Спартака» с Иличем идут тяжело, клуб смущают травмы и высокие запросы игрока, пишет Sport24. «Зенит» отказался от хавбека «Торино».

14. Коннору Макдэвиду дали матч-штраф за удар клюшкой в лицо Гарланду из «Ванкувера». Капитана «Эдмонтона» отстранят до вынесения НХЛ решения по эпизоду.

15. Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» нанес поражение ЦСКА в гостях, «Зенит» выиграл у «Автодора» в Саратове.

16. Экс-хавбек «Зенита» и «Динамо» Артур Юсупов объявил о завершении карьеры.

Цитаты дня.

Трамп на митинге на арене «Вашингтона»: «Овечкин – великий игрок, не так ли? Команда выступает очень хорошо»

Владимир Пономарев: «Надо установить российским футболистам оклад 10 тысяч долларов в месяц. А как мы раньше играли? «Волга» стоила 6 тысяч рублей, мы получали 300»

Сергей Юран: «Российские тренеры сидят без работы, а иностранцы, невостребованные у себя на родине, возглавляют наши команды»

Байдачный о пожарах в США: «Плевать вообще, что там сгорело. Рядом океан, они огонь потушить не могут! Надо, чтобы у нас была самая лучшая страна, самые обеспеченные люди»

Шипулин о завершении карьеры Йоханнеса Бо: «Позволю себе шутку – ему просто неинтересно стало бегать без русских. Понимает, что не с кем теперь бороться»

Медведев о том, что Луис Энрике пройдет медосмотр в «Зените»: «Сначала будет психиатрическое обследование некоторых ваших коллег по перу»

Рубен Аморим: «Мы худшая команда в истории «МЮ», возможно, – надо это осознать и изменить. Представьте, каково фанатам и мне. Приходит новый тренер и проигрывает больше предыдущего»

«Аморим – на выход». Магнус Карлсен отреагировал на поражение «МЮ» от «Брайтона»

Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
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