Единая лига ВТБ. ЦСКА примет «Локомотив-Кубань», «Автодор» сыграет с «Зенитом»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут три матча.

Московский ЦСКА примет краснодарский «Локомотив-Кубань» в центральном матче недели Единой лиги ВТБ. Саратовский «Автодор» встретится с санкт-петербургским «Зенитом». Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат Положение команд: ЦСКА – 22-3, УНИКС – 21-5, Зенит – 20-5, Локомотив-Кубань – 19-6, Уралмаш – 14-12, Парма – 12-14, Пари Нижний Новгород – 11-15, Автодор – 10-15, Енисей – 9-17, МБА-МАИ – 8-18, Самара – 7-18, Астана – 0-25. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.