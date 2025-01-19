Единая лига ВТБ. ЦСКА примет «Локомотив-Кубань», «Автодор» сыграет с «Зенитом»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут три матча.
Московский ЦСКА примет краснодарский «Локомотив-Кубань» в центральном матче недели Единой лиги ВТБ. Саратовский «Автодор» встретится с санкт-петербургским «Зенитом».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Положение команд: ЦСКА – 22-3, УНИКС – 21-5, Зенит – 20-5, Локомотив-Кубань – 19-6, Уралмаш – 14-12, Парма – 12-14, Пари Нижний Новгород – 11-15, Автодор – 10-15, Енисей – 9-17, МБА-МАИ – 8-18, Самара – 7-18, Астана – 0-25.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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