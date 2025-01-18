Лыжи. Кубок России. Большунов, Коростелев, Ардашев, Мальцев, Семиков, Спицов, Червоткин пробегут скиатлон
Большунов, Коростелев, Ардашев пробегут скиатлон на Кубке России по лыжам.
ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2024/25
5-й этап
Казань
Мужчины
Скиатлон, 10 км+10 км
Начало – 12:50 по московскому времени (19 января), прямая трансляция – «Матч ТВ».
Старт-лист
1. Сергей Ардашев
2. Савелий Коростелев
3. Иван Горбунов
4. Артем Мальцев
5. Илья Семиков
6. Евгений Семяшкин
7. Илья Порошкин
8. Александр Большунов
9. Павел Соловьев
10. Александр Ившин
11. Денис Спицов
12. Антон Тимашов
13. Сергей Забалуев
14. Дмитрий Жуль
15. Александр Терентьев
16. Егор Митрошин
17. Алексей Червоткин
18. Сергей Волков
28. Иван Якимушкин
Полный старт-лист – здесь.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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