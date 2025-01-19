«Реал» вышел на 1-е место в Ла Лиге. Отрыв от «Атлетико» – 2 очка, от «Барселоны» и «Атлетика» – 7
«Реал» возглавил таблицу по итогам 20-го тура Ла Лиги.
Команда Карло Анчелотти разгромила «Лас-Пальмас» (4:1) и вышла на первую строчку.
На счету действующих чемпионов Испании 46 очков. Они опережают «Атлетико» на 2 балла, «Барселону» и «Атлетик» – на 7.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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