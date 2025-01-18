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Кубок Содружества. Халили, Сливко, Метеля, Сола, Шевченко, Смольская, Казакевич, Резцова пробегут масс-старт

Халили, Метеля и Сливко пробегут масс-старт на Кубке Содружества по биатлону.

Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2024/25

4-й этап

Демино

Женщины

Масс-старт

Начало – 10:00 по московскому времени (19 января), прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».

Предварительный старт-лист

1. Виктория Сливко

2. Тамара Дербушева

3. Динара Смольская (Беларусь)

4. Наталия Шевченко

5. Ирина Казакевич

6. Анастасия Шевченко

7. Анна Сола (Беларусь)

8. Кристина Резцова

9. Анастасия Халили

10. Елизавета Каплина

11. Юлия Шеллер

12. Анастасия Гришина

13. Владислава Гаврилова

14. Валерия Каюмова

15. Виктория Метеля

16. Кира Дюжева

25. Ирина Шаклеина (Беларусь)

27. Ульяна Нигматуллина

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
результаты
масс-старт (жен)
logoКубок Содружества
logoсборная Беларуси жен
logoсборная России жен
Кира Дюжева
Виктория Метеля
Анастасия Гришина
logoВалерия Каюмова (Васнецова)
logoНаталия Шевченко (Мекрюкова)
logoИрина Казакевич
logoКристина Резцова
logoАнастасия Шевченко
Елизавета Каплина
Владислава Гаврилова
Юлия Шеллер
logoВиктория Сливко
logoАнастасия Халили (Гореева)
logoИрина Кручинкина-Шаклеина
logoАнна Сола
Тамара Дербушева (Воронина)
logoУльяна Нигматуллина (Кайшева)
logoДинара Смольская (Алимбекова)
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