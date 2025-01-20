Яннис Адетокумбо набрал 34 очка, 15 подборов и 6 передач, «Милуоки» победил «Филадельфию»

Яннис Адетокумбо стал лучшим у «Милуоки» в матче с «Филадельфией».

В активе греческого форварда 34 очка, 15 подборов и 6 передач, «Бакс» победили со счетом 123:109.

За 36 минут Яннис реализовал 13 из 17 с игры и 8 из 14 с линии, ему удалось обойтись без единой потери.

Клуб из Висконсина идет с показателем 24-17, 58,5% – лучший результат команды в этом сезоне.