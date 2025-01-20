Яннис Адетокумбо набрал 34 очка, 15 подборов и 6 передач, «Милуоки» победил «Филадельфию»
Яннис Адетокумбо стал лучшим у «Милуоки» в матче с «Филадельфией».
В активе греческого форварда 34 очка, 15 подборов и 6 передач, «Бакс» победили со счетом 123:109.
За 36 минут Яннис реализовал 13 из 17 с игры и 8 из 14 с линии, ему удалось обойтись без единой потери.
Клуб из Висконсина идет с показателем 24-17, 58,5% – лучший результат команды в этом сезоне.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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