Перес переизбран президентом «Реала» до 2029 года. Флорентино победил без выборов в 5-й раз

Флорентино Перес переизбран президентом «Реала» на 5-й срок.

Действующий президент мадридского клуба продолжит занимать свой пост до 2029 года. Перес был единственным кандидатом, баллотировавшимся на эту должность.

Перес является президентом «Реала » с 2009 года – тогда он был единственным кандидатом. В 2013-м, 2017-м и 2021-м у него также не было оппонентов.