Перес переизбран президентом «Реала» до 2029 года. Флорентино победил без выборов в 5-й раз
Флорентино Перес переизбран президентом «Реала» на 5-й срок.
Действующий президент мадридского клуба продолжит занимать свой пост до 2029 года. Перес был единственным кандидатом, баллотировавшимся на эту должность.
Перес является президентом «Реала» с 2009 года – тогда он был единственным кандидатом. В 2013-м, 2017-м и 2021-м у него также не было оппонентов.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Реала»
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