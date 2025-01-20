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Трамп на митинге на арене «Вашингтона»: «Овечкин – великий игрок, не так ли? Команда выступает очень хорошо»

Дональд Трамп назвал Александра Овечкина великим на митинге на арене «Вашингтона».

В воскресенье 47-й президент США, который вступит в должность 20 января, провел митинг перед тысячами своих сторонников на Capital One Arena.

«Я хочу поблагодарить владельцев этой арены, они великолепны. Они где-то здесь, в одной из этих прекрасных лож.

Их [хоккейная] команда выступает очень хорошо. Овечкин – великий игрок, не так ли?» – сказал Трамп в ходе выступления. 

Капитан «Вашингтона» дважды встречался с политиком во время его первого президентского срока. В марте 2019 года Трамп принял «Кэпиталс», посетивших Белый дом в качестве обладателей Кубка Стэнли-2018.

Позже в том же году Овечкин побывал на рождественской вечеринке в поместье Трампа во Флориде. 

«Вашингтон» выиграл 4 матча подряд и единолично возглавляет общую таблицу НХЛ – 67 очков в 46 играх

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: RMNB
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