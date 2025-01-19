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Гави пожелал «Хетафе» вылета в Сегунду. Защитник клуба Иглесиас рассказал, что хавбек «Барсы» говорил это, прикрыв рот рукой

Гави пожелал «Хетафе» вылета в Сегунду во время матча.

Об этом защитник клуба Хуан Иглесиас рассказал в интервью Cope.

«Мне не понравилось, что Гави сказал нам про Сегунду.

Кроме того, он говорил это, приложив руку ко рту. Я сказал ему, что если он настолько взрослый, чтобы рассказывать нам про Сегунду, то и делать это надо, не прикрываясь», – сказал Иглесиас.

Вчера «Барселона» сыграла вничью с «Хетафе» (1:1) в 20-м туре Ла Лиги.

В ходе матча Гави также вступил в конфликт с полузащитником Йеллу Сантьяго, обратившись к сопернику со словами: «Кто ты, кто ты такой? Ты ужасен, приди в себя».

Фанаты «Хетафе» скандировали «нахер «Барсу»!» перед матчем и принесли посвященный каталонцам баннер: «Та же игра, другие правила»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
происшествия
logoХетафе
logoЛа Лига
logoБарселона
logoГави
logoХуан Иглесиас
logoД2 Испания
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