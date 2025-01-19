Гави пожелал «Хетафе» вылета в Сегунду. Защитник клуба Иглесиас рассказал, что хавбек «Барсы» говорил это, прикрыв рот рукой
Гави пожелал «Хетафе» вылета в Сегунду во время матча.
Об этом защитник клуба Хуан Иглесиас рассказал в интервью Cope.
«Мне не понравилось, что Гави сказал нам про Сегунду.
Кроме того, он говорил это, приложив руку ко рту. Я сказал ему, что если он настолько взрослый, чтобы рассказывать нам про Сегунду, то и делать это надо, не прикрываясь», – сказал Иглесиас.
Вчера «Барселона» сыграла вничью с «Хетафе» (1:1) в 20-м туре Ла Лиги.
В ходе матча Гави также вступил в конфликт с полузащитником Йеллу Сантьяго, обратившись к сопернику со словами: «Кто ты, кто ты такой? Ты ужасен, приди в себя».
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
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