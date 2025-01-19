«МЮ» проиграл 5 из 8 последних матчей
«Манчестер Юнайтед» проиграл большую часть матчей за последний месяц.
Команда Рубена Аморима уступила «Брайтону» (1:3) в 22-м туре АПЛ.
Начиная с 19 декабря манкунианцы провели 8 матчей в чемпионате, Кубке лиги и Кубке Англии. Они проиграли «Тоттенхэму», «Борнмуту», «Вулверхэмптону», «Ньюкаслу» и «Брайтону», сыграли вничью с «Ливерпулем», обыграли «Саутгемптон» и «Арсенал» (по пенальти).
23 января «МЮ» сыграет в Лиге Европы с «Рейнджерс».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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