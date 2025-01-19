«МЮ» проиграл 5 из 8 последних матчей

«Манчестер Юнайтед» проиграл большую часть матчей за последний месяц.

Команда Рубена Аморима уступила «Брайтону» (1:3) в 22-м туре АПЛ .

Начиная с 19 декабря манкунианцы провели 8 матчей в чемпионате, Кубке лиги и Кубке Англии. Они проиграли «Тоттенхэму», «Борнмуту», «Вулверхэмптону», «Ньюкаслу» и «Брайтону », сыграли вничью с «Ливерпулем», обыграли «Саутгемптон» и «Арсенал» (по пенальти).

23 января «МЮ » сыграет в Лиге Европы с «Рейнджерс».