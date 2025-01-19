Байдачный о пожарах в США: «Плевать вообще, что там сгорело. Рядом океан, они огонь потушить не могут! Надо, чтобы у нас была самая лучшая страна, самые обеспеченные люди»

Анатолий Байдачный резко высказался о пожарах в США.

Лесные пожары начались в районе Лос-Анджелеса Пасифик-Палисейдс 7 января. После огонь распространился на Малибу и курортный город Санта-Моника и продолжается до сих пор. По меньшей мере 27 человек погибли, более 12,3 тысячи строений были уничтожены. Метеорологи отмечают, что причиной быстрого распространения огня стала сухая и ветреная погода.

«Я верующий человек, верю в Бога. Но в карму не верю. Пожары, которые произошли в США, говорят, что там не все хорошо, как они рисуют. Рядом океан, они огонь потушить не могут!

О чем можно говорить? Не знаю, что это, да и меня они вообще не интересуют. Им столько внимания уделяют. Честно, неприятно.

Надо своим людям, своему народу уделять внимание. Чтобы у нас была самая красивая, самая лучшая страна в мире. И чтобы люди были самые обеспеченные. Вот что делать надо! Это самое главное.

Плевать вообще, что в США сгорело или не сгорело», – заявил бывший футболист «Динамо» и сборной СССР.

Жена Велы сообщила, что их дом в Малибу сгорел из-за пожаров в Лос-Анджелесе: «Мы в безопасности, но все еще в шоке от происходящего. Очень грустно и страшно видеть, как все горит»