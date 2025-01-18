Лыжи. Кубок России. Смирнова, Пеклецова, Каличева, Горбунова, Никитина, Сорина, Кулешова выступят в скиатлоне
Смирнова, Пеклецова, Каличева выступят в скиатлоне на Кубке России по лыжам.
ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2024/25
5-й этап
Казань
Женщины
Скиатлон, 10 км+10 км
Начало – 11:00 по московскому времени (19 января), прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».
Старт-лист
1. Екатерина Смирнова
2. Арина Каличева
3. Алина Пеклецова
4. Лидия Горбунова
5. Екатерина Никитина
6. Евгения Крупицкая
7. Дарья Непряева
8. Елизавета Маслакова
9. Мария Истомина
10. Татьяна Сорина
11. Анастасия Кулешова
12. Елизавета Пантрина
13. Анастасия Фалеева
14. Алиса Жамбалова
15. Елизавета Шалабода
Полный старт-лист – здесь.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем