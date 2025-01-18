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Лыжи. Кубок России. Смирнова, Пеклецова, Каличева, Горбунова, Никитина, Сорина, Кулешова выступят в скиатлоне

Смирнова, Пеклецова, Каличева выступят в скиатлоне на Кубке России по лыжам.

ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2024/25

5-й этап

Казань

Женщины

Скиатлон, 10 км+10 км

Начало – 11:00 по московскому времени (19 января), прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».

Старт-лист

1. Екатерина Смирнова

2. Арина Каличева

3. Алина Пеклецова

4. Лидия Горбунова

5. Екатерина Никитина

6. Евгения Крупицкая

7. Дарья Непряева

8. Елизавета Маслакова

9. Мария Истомина

10. Татьяна Сорина

11. Анастасия Кулешова

12. Елизавета Пантрина

13. Анастасия Фалеева

14. Алиса Жамбалова

15. Елизавета Шалабода

Полный старт-лист – здесь.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
лыжные гонки
logoКубок России
logoсборная России жен (лыжные гонки)
скиатлон (жен)
результаты
Екатерина Никитина
logoДарья Непряева
logoАнастасия Кулешова (Седова)
logoМария Истомина
logoЛидия Горбунова (Дуркина)
logoТатьяна Сорина (Алешина)
logoАлиса Жамбалова
Елизавета Маслакова
Арина Каличева
logoАнастасия Фалеева
logoЕвгения Крупицкая
Алина Пеклецова
Екатерина Смирнова
logoЕлизавета Пантрина (Бекишева)
logoЕлизавета Шалабода
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