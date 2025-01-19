Клаудиньо согласился перейти из «Зенита» в «Палмейрас». Стороны настроены оптимистично (Жорже Никола)

Клаудиньо готов выступать за «Палмейрас».

Bolavip со ссылкой на инсайдера Жорже Николу сообщает, что полузащитник «Зенита » дал согласие на переход. Он заинтересован в возвращении в Бразилию.

Отмечается, что теперь все стороны оптимистично оценивают перспективы заключения сделки.

В этом сезоне Клаудиньо провел 16 игр в Мир РПЛ и сделал 5 голевых пасов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .