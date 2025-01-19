Клаудиньо согласился перейти из «Зенита» в «Палмейрас». Стороны настроены оптимистично (Жорже Никола)
Клаудиньо готов выступать за «Палмейрас».
Bolavip со ссылкой на инсайдера Жорже Николу сообщает, что полузащитник «Зенита» дал согласие на переход. Он заинтересован в возвращении в Бразилию.
Отмечается, что теперь все стороны оптимистично оценивают перспективы заключения сделки.
В этом сезоне Клаудиньо провел 16 игр в Мир РПЛ и сделал 5 голевых пасов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Bolavip
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем