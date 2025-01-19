Защитник «Барсы» Бальде дал пощечину Бекуше, игрок «Хетафе» упал на газон, держась за лицо. Судья показал желтые обоим футболистам, Рафинье и тренерам

Алехандро Бальде и Исмаэль Бекуша спровоцировали конфликт в матче Ла Лиги.

Вчера «Барселона » сыграла вничью с «Хетафе» (1:1) в 20-м туре чемпионата Испании .

В добавленное ко второму тайму время Алехандро Бальде попытался обыграть Исмаэля Бекушу, вышедшего на 92-й минуте игры, и прострелить.

Защитник «Барсы» прострелил мимо ворот, мяч не задел защитника «Хетафе», и тот эмоционально стал праздновать неточный навес прямо перед соперником.

В ответ на это Бальде дал легкую пощечину Бекуше, в результате чего тот упал на газон, держась за лицо. Этот инцидент привел к небольшой стычке на поле, а также спровоцировал конфликт главных тренеров команд.

Ханси Флик и Пепе Бордалас получили по желтой карточке. Бальде, Бекуше, а также вингеру «Барселоны» Рафинье тоже были показаны желтые главным судьей матча Пабло Гонсалесом Фуэртесом.

Изображение: x.com/ESPNFC

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