Джокович не дал интервью на корте из-за оскорблений от журналиста австралийского телеканала – тот сказал, что серб «переоценен» и его надо «выгнать»

Новак Джокович объяснил отказ от послематчевого интервью на Australian Open.

Это связано с тем, что Джим Курье, который должен был брать у него интервью, работает для австралийского телеканала Channel 9.

«Несколько дней назад знаменитый спортивный журналист, который работает на официального бродкастера турнира в Австралии, высмеивал сербских болельщиков, а еще оскорблял меня. После этого ни он, ни канал не принесли публичных извинений.

Поскольку они – официальный бродкастер, я решил не давать интервью Channel 9. Ничего не имею против Джима Курье или австралийских болельщиков.

Я обратился к зрителям, но это был неподходящий момент для того, чтобы объяснять происходящее. Теперь Channel 9 должен делать то, что посчитает нужным».

По ходу Australian Open ведущий Channel 9 Тони Джонс комментировал песни болельщиков Джоковича и сказал: «Новак переоценен. Он уже в прошлом. Выгоните его отсюда».

Он мог сделать отсылку на депортацию Джоковича в 2022-м, которую сам серб недавно назвал травматичной .

Позже он объяснил сербскому изданию SportKlub, что это была шутка: «Я точно не хотел оскорбить Новака. Просто весь турнир подшучиваю над сербскими болельщиками. Я не хотел проявить неуважение к Новаку. Прошу прощения – у меня точно не было намерения его оскорбить».