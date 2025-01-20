«Аморим – на выход». Магнус Карлсен отреагировал на поражение «МЮ» от «Брайтона»
Магнус Карлсен считает, что «Манчестер Юнайтед» пора менять тренера.
Манкунианцы под руководством Рубена Аморима проиграли 7 из 15 матчей. В воскресенье их на «Олд Траффорд» обыграл «Брайтон» (1:3).
«Аморим – на выход», – написал 16-й чемпион мира по шахматам.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер Магнуса Карлсена
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем