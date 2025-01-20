«Аморим – на выход». Магнус Карлсен отреагировал на поражение «МЮ» от «Брайтона»

Магнус Карлсен считает, что «Манчестер Юнайтед» пора менять тренера.

Манкунианцы под руководством Рубена Аморима проиграли 7 из 15 матчей. В воскресенье их на «Олд Траффорд» обыграл «Брайтон » (1:3).

«Аморим – на выход», – написал 16-й чемпион мира по шахматам.