После ошибки Онана «МЮ» пропустил 3-й гол от «Брайтона». Вратарь выронил мяч после прострела, Рюттер добил

Андре Онана совершил результативную ошибку в игре с «Брайтоном».

На 76-й минуте матча АПЛ голкипер «Манчестер Юнайтед» не смог зафиксировать мяч после прострела гостей с правого фланга, и тот отскочил к находившемуся рядом Жоржиньо Рюттеру .

Нападающий поразил ворота, сделав счет 3:1 в пользу своей команды.

«Манчестер Юнайтед» – «Брайтон». 1:3 – Рюттер забил, гол Жоао Педро отменен после ВАР. Онлайн-трансляция