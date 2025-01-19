После ошибки Онана «МЮ» пропустил 3-й гол от «Брайтона». Вратарь выронил мяч после прострела, Рюттер добил
Андре Онана совершил результативную ошибку в игре с «Брайтоном».
На 76-й минуте матча АПЛ голкипер «Манчестер Юнайтед» не смог зафиксировать мяч после прострела гостей с правого фланга, и тот отскочил к находившемуся рядом Жоржиньо Рюттеру.
Нападающий поразил ворота, сделав счет 3:1 в пользу своей команды.
«Манчестер Юнайтед» – «Брайтон». 1:3 – Рюттер забил, гол Жоао Педро отменен после ВАР. Онлайн-трансляция
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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