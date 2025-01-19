Вендел за 20 млн евро перейдет в «Ботафого» из «Зенита» летом («Чемпионат»)

«Ботафого» заплатит «Зениту» за Вендела около 20 млн евро.

Об этом сообщил «Чемпионат».

Утверждается, что Вендел подпишет контракт с бразильским клубом летом. Ранее появилась информация, что сумма трансфера составит 12+3 млн евро .

В Мир РПЛ-2024/25 Вендел отметился голом и 8 ассистами в 15 матчах за «Зенит». Подробную статистику бразильца можно найти здесь .